Meliva kliinikute keti juhatuse liige lahkub ametist

«Olen tervishoiuvaldkonnas tegutsenud üle 21 aasta. See on pikk aeg, mille sisse on mahtunud palju arendamist, ehitustöid, õppetunde ja isegi paar majanduskriisi, kuid samas ka rohkelt positiivseid emotsioone ning suurepärast koostööd heade kolleegidega ühise eesmärgi nimel. Ma olen näinud Medicoveri kasvamist Eesti inimeste poolt hinnatud Qvalitas Arstikeskuseks, mis on töötervishoiuvaldkonnas üks teerajaja. Viimased kolm aastat on olnud ettevõtete ühendamise ja uue Meliva ülesehitamise aeg,» ütles Tõnu Velt.