MÕISAD LAGUNEVAD ⟩ Vaid viiendik mõisatest on heas seisukorras

Uus Maa Luxumi kinnisvarabüroo maakleri Lii Salusaare sõnul on mõis niivõrd eriline ja kallis kinnisvara, et on aastaid, kus ükski mõis ei vaheta omanikku. «Tavapäraselt tehakse mõisatega 3–4 tehingut aastas. Näiteks sai tänavu kevadel uued ettevõtjatest omanikud Norra mõis Järvamaal ning noor pere asus renoveerima Pärnumaal soetatud Polli mõisa,» tõi Salusaar välja.

Mõisate portaali mois.ee andmetel on Eestis mõisaid kokku pisut üle paari tuhande. «Neist hinnanguliselt viiendik on renoveeritud. Väga heas seiskorras on näiteks tuntud mõisad Keila-Joal, Palmses ja Kõuel, aga Eestis asub ka palju väiksemaid ja lihtsamaid mõisaid, millest hinnanguliselt 80 protsenti on renoveerimata,» sõnas Salusaar.