Tallinnas avatakse esimesed vesinikutanklad

Lisaks on Alexelal järgmisel aastal valmidus hakata pakkuma tarbijatele vesinikuballoone. Esimese vesinikutankla ehitusluba on väljastatud, seadmed ja tehnoloogia tellitud ning saabuvad prognoosi kohaselt tuleva aasta septembriks. Eestis müüdav vesinik saab olema 100 protsenti roheline ehk toodetud taastuvatest allikatest, teatas ettevõte.

«Teame, et järgmisel sügisel jõuab turule 30 ühistransporti suunatavat vesinikuautot, lisaks prognoosivad automüüjad, et lähiaastatel jõuab turule veel sadu autosid ja rasketehnikat sh bussid, rekad ja laevad. Kui vesinik saab hinna poolest veelgi taskukohasemaks, siis ootame turul revolutsiooni, sest vesinikuautot saab 5 minutiga 500 kilomeetriks tankida, see on talvistes oludes sama töökindel kui bensiiniauto ning saastamise asemel puhastab juba saastunud linnaõhku,» märkis Alexela energiamüügi valdkonnajuht Tarmo Kärsna, lisades, et praegu sõidavad Eesti teedel üksikud vesinikuautod, mida tangitakse Riias