EL leppis kokku kriitiliste toorainete tarneahelate tugevdamises

Meetmete eesmärk on tagada Euroopa Liidule (EL) kriitiliste toorainete turvalised, mitmekesised, taskukohased ja kestlikud tarned. See on tähtis Euroopa konkurentsivõime jaoks, sealhulgas rohe- ja digiettevõtete ning kaitse- ja lennundustööstuse jaoks, teatas Euroopa Komisjoni Eesti esindus.