VIDEO ⟩ NEXPO Tallinn: millised on majanduse uued võimalused

Showcase e-mobiilsuse laadijate näitel, tehes puust ja punaseks, et mis vahe on targal ja nn rumalal elektriauto laadijal.

Töötoas viib läbirääkimiste ekspert Georg Merilo osalejad sekunditki raiskamata läbirääkimiste kunsti võlumaailma. Mis need läbirääkimised õigupoolest on? Kes on hea läbirääkija, või väga hea, või maailmatasemel? Kuidas juba noorelt ja vaeselt olla selle maailma vägevatega läbirääkimiste laua taga võrdne? Kus ja milline on läbirääkimiste standard 2024. aastal? Ka väike võib olla suur. Tule osale kaasahaaravas, huvitavas ja kordumatus NEXPO läbirääkimiste töötoas.