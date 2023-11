Liit: Kinnisvaraettevõtjad on ettevaatlikud

«Aasta tagasi novembris oli energiakriis oma tipphetkel ja teadmatust oli palju. See muutis kinnisvaraettevõtjad pessimistlikuks ja üsna valdav oli ootus, et nii tehingute arv kui hinnad liiguvad miinuse poole. Tänavuseks novembriks on teadmatus vähenenud, kuid ainult mõnevõrra. Ettevõtjate ootus on jätkuvalt kinnisvaratehingute ja hindade vähenemise suunas, kuid enam mitte nii üksmeelselt, kui eelmisel aastal,» analüüsis Toompark uuringu tulemusi.