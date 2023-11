Kasumlikkuse kasvu taga on endiselt optimeeritud kulubaas, efektiivne laevade prahtimine ja tugev piletimüük. Märgime, et 9 kuu EBITDA 177,7 miljonit eurot ületab juba pandeemiaeelse, kogu 2019. aasta EBITDA-d (171,3 miljonit eurot). Ettevõte on liikumas oma ajaloo kõige kasumlikuma majandusaasta suunas.