JURIST SOOVITAB ⟩ Viis nõuannet võlgadest vabanemiseks

Sepper rõhutas, et igal võlgnikul on õigus saada kohtutäituritelt infot enda kohta alustatud täitemenetlustest ning õigus kasutada oma pangakontot ja mittearestitavat sissetulekut. «Tõsi, võlgnikul on ka kohustused ning eelkõige kohustus tasuda oma võlad. Ideaalis võiks ettepanek nõuete rahuldamiseks tulla võlgnikult ning maksegraafik tuleks sõlmida enne arestimistoiminguid. Segaduse vältimiseks peaks võlgnik teavitama koheselt kohtutäiturit, millist kontot ta kasutab ja palju tal ülalpeetavaid on,» tõi Sepper välja võlgniku esmased õigused ja kohustused.