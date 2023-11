Värbamise lihtsustumist prognoosivate tööandjate osakaal on sealjuures aastaga kahekordistunud. Kui eelmisel sügisel leidis vaid 5 protsenti tööandjatest, et töötajate leidmine muutub tänavu lihtsamaks ja rohkem kui pooled ootasid personaliotsingute keerulisemaks muutumist, siis sel sügisel on tööandjate ootused tööturule muutunud.