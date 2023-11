Rohefondide sära on tuhmunud

Võiks suisa öelda, et viimasel ajal on LHV rohelistes fondides raha põlenud. Võib vaielda, kas aasta on olnud investeerimiseks hea või mitte. Pensionikeskus näitab, et aastase tootluse arvestuses on kõik kolmanda samba fondid rohelised ehk raha juurde teeninud. On ainult üks punane ehk negatiivse tootlusega fond – LHV Roheline Pluss.