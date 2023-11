Maxima avaldab, miks on kaubanduses suur sooline palgalõhe

Kimber selgitas Postimehele, et palgavahe ei tulene soost. «Kui nüüd liita kokku kaubanduses töötavate meeste palgad ning jagada need meeste arvuga ning teha seda sama naiste palkadega, siis meeste statistiline keskmine palk tuleb kindlasti suurem kui naiste oma.

Statistikaamet teatas täna, et sooline palgalõhe on aastaga süvenenud. Ameti teatel on kaubanduses palgalõhe 31,6 protsenti. Selle näitaja põhjal on kaubandus tegevusaladelt finants- ja kindlustustegevuse järel teisel kohal.