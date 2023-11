Kohustuslikud pabertšekid võivad peagi kaduda

«Kaubanduskoda toetab põhimõtet, et kaupleja peab tegema arve tasuta kättesaadavaks ühes kanalis ning kui tarbija soovib arvet mitmesse kanalisse, on kauplejal õigus küsida selle eest tasu. Samas ei pea me igas olukorras mõistlikuks, et kui tarbija soovib tasuta kanalit muuta, siis peab kaupleja võimaldama tal seda tasuta muuta. Näiteks kui tarbija on tellinud endale e-arve ja kaupleja on andnud teada, et e-arve saamine on tasuta, kuid muud arve saatmise viisid mitte, siis ei tohiks tarbijal olla õigust nõuda kauplejalt, et tasuta kanaliks oleks paberarve saatmine,» leiab koda.