Maag lihatööstus: taimetoit ei ole liha vaenlane

Laik-Lõhmuse sõnul on ka Eesti suurim lihatööstus Maag Eesti, mis koondab enda alla eestlastele tuntud brändid nagu Rakvere ja Tallegg, võtnud suunaks propageerida mitmekesist toitumist, mille osaks on nii lihatoidud kui ka taimsed alternatiivid. Sel moel leiti ka ühisosa Ajujahi kiirendiprogrammi raames idufirmaga Funki, kes toodab seeneniidistikust toitu.

Skandinaavia maades on taimetoidu osakaal kordades suurem kui Baltikumis

Funki tegevjuhi Sirli Rosenvaldi sõnul on täiesti reaalne, et 10 aasta pärast moodustavad alternatiivsed valgud ligi 10 protsenti lihaturust. «Kui mõtleme teadaolevate faktide peale nagu see, et maailma rahvastik kasvab pidevalt, elujärje paranemisega suureneb olemasoleva elanikkonna liha tarbimine, maad kuskilt juurde tulemas ei ole ja kliima on muutumas – siis on selge, et sellisel kujul enam väga pikalt liha söömine jätkuda ei saa,» selgitas ta.

Seni kuulub aga eestlaste eelistus endiselt lihatoodetele, osundab Maag Foodi tootearendus- ja turundusdirektor, kelle sõnul on viimaste aastate jooksul näha aina tugevamas tempos eriti linnuliha tarbimise kasvu. «Toidulaua rikastamise mõttes on taimsed alternatiivid vägagi teretulnud ning liha ja taimsed toidud täiendavad teineteist suurepäraselt. Sel aastal maaeluministeeriumi poolt tellitud Eesti inimeste toitumisharjumusi kajastavast uuringust ilmnes, et Eestis on taimetoitlasi kolm protsenti ja täistaimetoitlasi ehk veganeid vaid üks protsent,» selgitas ta ning lisas, et selle põhjal võib järeldada, et tarbijate huvi vastavate toodete järele ei ole kasvanud samas tempos kui trendikus.

Rosenvald toob aga välja, et enamike Eesti tarbijate jaoks on taimse toidu tarbimisel motivaatoriks pigem tervis kui keskkond. «Keskkonnast lähtuvad väärtused on tugevamad just noorema generatsiooni jaoks,» lisas ta.