Swedbank: mehed teenivad naistest 300 eurot kuus rohkem

Palgalõhe eelmisel aastal kasvas

Käesoleval aastal peaks palgalõhe taas vähenema, kuna 2023. aastal on oluliselt tõusnud palgad hariduses (esimesel poolaastal +19% aastatagusega võrreldes), kultuuriasutustes (+18%), majutuses (+16%) ja tervishoius (+11%), kus töötab palju naisi. Ka miinimumpalga kiire tõus vähendab palgalõhet.

Palgalõhel on palju põhjuseid

Mehed töötavad suurema tõenäosusega juhtivatel või tehnoloogiaga seotud ametitel, kus keskmine palk on kõrgem. Naised töötavad sagedamini teeninduses, kus palgad on keskmisest väiksemad. Palgalõhe on kõige suurem palgaskaala ülemises otsas.