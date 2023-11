Uus amet: Raul Eamets sai Bigbankis juhtivale kohale

«Raul Eamets on makrovaldkonnas üks Eesti kogenumaid ja autoriteetsemaid majandusteadlasi, kel varasema Bigbanki nõukogu liikmena on ka hea ülevaade panga hetkeseisust ja meie tulevikusuundadest,» selgitas Länts.

Eametsa tööülesanneteks Bigbankis on makroülevaadete tegemine, makroprognoosid panga finantsplaanide ja stresstestide tegemisel ning panga juhtkonna nõustamine panga strateegia kujundamisel. «Palgatöö osas keeran selle sammuga elus uue lehekülje ning on tore, et ka uues ametis saan jätkata aktiivset kaasarääkimist Eesti majanduse olukorra mõtestamisel ning tulevikuarengute analüüsil,» ütles Eamets.

Bigbank AS on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks Eestile filiaal Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht on üle kahe miljardi euro.