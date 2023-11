Kiirtoidukett KFC on endiselt kahjumis

APL Fresh Food OÜ on Apollo Group OÜ kontserni kuuluv tütarettevõte, mille põhitegevuseks on toitlustusteenuse pakkumine kiirtoidurestoranides. Ettevõte tegutseb Ameerika kiirtoiduketi Kentucky Fried Chicken (KFC) frantsiisi alusel ja on spetsialiseerunud kanatoitudele. Ettevõtte tegelikud kasusaajad on Margus Linnamäe ja Ivar Vendelin.