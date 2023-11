A1000 Market: toidupoed suruvad kliendi jõuga selvekassasse

Lauringu sõnul on suured toiduketid surunud kliendid jõuga iseteeninduskassadesse ja neilt sellega valiku ära võtnud. Sellega on paljud poeketid tema hinnangul inimteeninduse klientidele teadlikult piinarikkaks teinud.

«Poodide nutikassadel on kindlasti omad eelised, näiteks paari asja ostmine ja kiiresti lahkumine. Samas arvutasime välja, et inimteenindajaga saab ostud siiski keskmiselt kiiremini tehtud, eriti suurema ostukorvi puhul,» ütles Lauring.

Lauring lisas, et klientide küsitlus on näidanud, et rohkem eelistatakse inimteenindust. «Ka on toidupoodide iseteeninduskassadega pidevalt probleeme – masin ei loe triipkoodi, vanuse tõestamiseks peab kutsuma teenindaja ning piinlikud pistelised kontrollid varaste püüdmiseks,» sõnas Lauring.