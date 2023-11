Hiina elektriautod võidavad eurooplaste südameid, EL üritab selle vastu võidelda

Hiina autotootjad on esitanud väljakutse Euroopa traditsioonilistele automarkidele. Hiina elektriautode pealetung koos USA ulatusliku puhta energia rahastamisega, mis on Euroopast investeeringuid ära tõmmanud, näitab, kuidas 27 riigi blokk on sattunud löögi alla keset ülemaailmset võidujooksu rohelise tehnoloogia vallas.

Sõltumatu autoanalüütiku Matthias Schmidti sõnul tõmbab Hiina elektriautode tootjaid Euroopasse see, et autode imporditariifid on vaid 10 protsenti võrreldes 27,5 protsendiga USAs. Euroopas on ka Hiina järel maailma suuruselt teine elektriautode turg.