Kahjulik tehing ⟩ Sandor Liive: ei mäleta, aasta on 2023 praegu

Postimees kirjutas eile, et Eesti Energia plaan hakata USAs põlevkiviõli tootma läks lõplikult lörri ja kohtuvaidlus Ameerikas paljastas, et Eesti maksumaksja rahaga mängiti algusest peale Vene ruletti. Eesti Energia andis neljapäeval Postimehe küsimuste peale teada, et kontsern teeb ettevalmistusi Utah’s äritegevuse lõpetamiseks. Ajakava on selgumisel. USAst saadetud dokumendid näitavad, et Utah’s kaotatud raha – Eesti Energia andmeil 65 miljonit eurot – tagasi teenida pole kohtu survel lõpetatud skeemi ja muude vigade tõttu enam lootust.

Projekti toonane eestvedaja Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive sõnul poleks nad USA'sse investeerinud, kui oleks teadnud, et vett ei ole, protsessi jaoks on vett vaja. «Harri Mikk oli juhatuse poolelt vastutav. Oli ka kohalikke nõustajaid,» selgitas Liive.

«Võin teile rääkida seda, miks me üldse Jordaaniasse ja Utah’sse läksime,» lisas Liive. « Fundamentaalselt suur asi on see, et Eesti on põlevkivist energia tootmises maailma liider nii mahtude kui tehnoloogia poolest. Naftahinna prognoos oli siis 200 dollarit barrelist, see oli keskkond, milles me selle otsuse tegime.»