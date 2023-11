Matkaettevõtja missioon: kus näed võimalust, seal mine ja aita

Kolga aida-lauda-rait Vabaõhumuuseumis. Foto: Tõnis Tamm

Hiiumaa juured

Idee sünni juures omavad tähtsust ka Reile Hiiumaa juured. Sealne maa-arhitektuur on talle hingelähedane. Emmaste ligidal Vanamõisa külas asub Reile perekonnale kuuluv vana talu, kus ta soojemal ajal aega veedab. Kuigi konkreetne talu pole tema esivanemate sünnikodu, on just samast külast pärit Reile vanavanaema. Tegemist on paaristaluga, mis oma praegusele asukohale on rajatud 1879. aastal, millest üks on täna Reile suvekoduks.

1879. aastal asusid sinna elama õde ja vend Priidu ning Ingel Vesingi. Talu pooldus kaheks, kui õde ja vend lõid kumbki oma perekonnad. Kaks taluõue seisid kõrvuti, kus elumajad ja saunad olid eraldi, ent ülejäänud kõrvalhooneid kasutati ühiselt. «Kumbki 19. sajandi eluhoone pole tänini säilinud. Siiski seisab taluõuel esimesest hoonete kihistusest 1888. aastal ehitatud ait ning säilinud või taastatud on veel teisigi kõrvalhooneid, näiteks 1910. aastal ehitatud «uus» saun,» rääkis matkajuht.

1928. aastal ehitati «uus» elumaja, mida Reile soovib hoida alles võimalikult algsel kujul. «Hoonet on seest küll 1980ndatel toonaste materjalidega remonditud, kuid väljast on säilinud üsna algupärasena ning ka sees järgiti toonaste võimaluste piires ikkagi vana talumaja stiili. Näiteks elekter pandi sisse, ent veevärki pole majas tänini. See-eest sai 2021. aastal teise perepoole saun uuesti ehitatud nii, et väljast näeb see välja algupärane, kuid sees on ikkagi vesi ja dušš,» ütles ta