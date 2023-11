Bloombergi andmetel läks sel aastal börsile umbes pool tosinat Venemaa ettevõtet, kes kokku müüsid aktsiaid 12,4 miljardi rubla ehk 126 miljoni euro väärtuses. See on suur hüpe IPO-aktiivsuses võrreldes 2022. aastaga, mil börsile läks vaid üks Venemaa ettevõte.

Suurema osa Venemaa aktsiaturu buumist on põhjustanud jaekauplejad, kes on oma säästud paigutanud Moskva börsile. Jaeinvestoritel on praegu turul kaheksa korda rohkem raha kui fondidel, selgub Bloombergi andmetest.