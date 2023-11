Reitinguagentuur langetas USA valitsuse väljavaated negatiivseks

USA reitinguagentuur Moody's võib varsti võtta Ameerika Ühendriikidelt ära oma senise kõrgeima reitingu. Riigi väljavaated on muudetud stabiilselt negatiivseks, teatas agentuur reede hilisõhtul.

Moody's põhjendas meedet peamiselt sellega, et USA finantsvõimekuse langusrisk on suurenenud. Kui intressimäärade tõusu tingimustes ei võeta tõhusaid meetmeid valitsemiskulude vähendamiseks või tulude suurendamiseks, jääb USA eelarvepuudujääk tõenäoliselt väga suureks. See nõrgestab tõenäoliselt märgatavalt võla taskukohasust.