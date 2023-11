Brenti toornafta, mis on nafta rahvusvaheliseks võrdlusaluseks, on septembris saavutatud tipptasemelt kukkunud 17 protsenti, kaubeldes reedel umbes 81 dollaril barrel.

«See ei ole nõrk,» ütles prints Abdulaziz bin Salman Saudi Araabias toimunud pressikonverentsil Bloombergi raporti kohaselt. «Inimesed teesklevad, et see on nõrk. See kõik on trikitamine.»