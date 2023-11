Hinnatõus on tekitanud muret Kremlis ja Venemaa keskpangas, mis on inflatsiooni vastu võitlemiseks tõstnud intressimäärad 15 protsendini. Selle kuu alguses kutsus president Vladimir Putin oma valitsust televisioonis toimunud kohtumisel üles vähendama inflatsiooni.

Oktoobri aastane 6,7-protsendiline inflatsioonimäär oli kõrgem kui septembris, mil see oli kuus protsenti, ja see on ühtlasi kõrgeim tase alates veebruarist. Venemaa ametlik eesmärk on nelja protsendi inflatsioonimäär.