Ministeerium võtab ette äriühingute sarihülgamise

«Viimastel aastatel on tekkinud järjest rohkem olukordi, kus asutatakse osaühing ning jäetakse teadlikult selle kohustused nii erasektori partnerite, äriregistri kui maksu- ja tolliameti ees täitmata. Seejärel lastakse riigil viia läbi äriühingu kustutamise menetlus ning asutatakse uus osaühing ja jätkatakse sama puuduliku tegevusega. See ring kordub ja kordub ning loob ebavõrdse olukorra neile ettevõtjatele, kes tegutsevad ausalt ning on kahjuks ka Eesti ettevõtluskeskkonna mainele laiemalt,» ütles justiitsminister Kalle Laanet.