SEB: hinnatõus on muutnud Eesti elu ebaõiglaselt kalliks

Ta lisas, et kui võrrelda oktoobri hinnataset aga septembrikuuga, siis oli trend tarbija jaoks siiski positiivne. Paljud hinnad eelmise kuuga kõrvutades kahanesid, mis andis tarbijahinnaindeksi keskmiseks muutuseks -0,4 protsenti. «Suures plaanis võib praegu öelda, et Eesti on jõudnud hinnaplatoole: umbes praegusel tasemel on tarbijahinnaindeks püsinud alates selle aasta aprillikuust saadik. Samas peab tõdema, et see platoo on väga kõrgel.»