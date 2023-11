KAART ⟩ Vaata, kui palju palka teenivad õpetajad sinu kodukohas

Valitsus kirjutas sel kevadel koalitsioonilepingusse eesmärgi viia õpetajate palk 2027. aastaks 120 protsendini Eesti keskmisest. Kuigi koalitsioonileping ei ütle selgesõnaliselt, kas mõeldud on keskmist või alampalka, on haridusminister Kristina Kallas (Eesti 200) viidanud, et tema rehkendab vähem ambitsioonika eesmärgiga ehk keskmise töötasuga. Sel juhul ei oleks seatud siht sugugi püüdmatus kauguses, sest tänavu moodustab õpetajate arvestuslikuks keskmiseks palgaks olev 2073 eurot 111 protsenti Eesti keskmisest.