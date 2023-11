Ekspert: kodulaenu suur sissemakse pole alati mõistlik

Luminori eraisikute panganduse juhi Tanel Rebase sõnul on kodulaenu taotlemisel omafinantseeringu küsimus kahtlemata üks põletavamaid teemasid: kui teatud sihtgruppi kuuludes on võimalik sissemakse osakaalu vähendada 10 protsendile, siis tänasel päeval pole enam haruldane, kui pangad soovivad kliendilt 20 protsendilist sissemakset. «Kõige levinum ja tavalisem osakaal sissemakseks on siiski 15 protsenti,» kinnitas Rebane.

Siiski leidub Rebase sõnul koduhuviliste seas ka neid, kes teevad miinimumsummast suurema sissemakse, valides omafinantseeringuks näiteks 30 või 40 protsenti kinnisvara maksumusest. Kui varem soovitasid eksperdid pigem teha võimalikult väike sissemakse, siis just kiiresti kasvanud intressid on põhjus, miks olukord tänaseks muutunud on. «Oleksin ka ise aasta-kaks tagasi soovitanud maksta kinnisvara soetamisel sisse võimalikult väike protsent omafinantseeringut, kuid praegu on kindlasti käes hetk, kus sissemakse suurust tasub hoolikalt kaaluda,» nentis Rebane.