Kas krüpto võib segastel aegadel pakkuda kullaga võrreldavat varjupaika?

Viimasel ajal kostub üha sagedamini, et krüptovaluutad – näiteks Bitcoin – võiks olla uus ja varaklass, mis tasakaalustaks majanduslikku ebakindlust ja aitaks investoritel ebasoodsate turuoludega toime tulla. Inglise keeles on vastav termin safe-haven-asset, eesti vaste võiks olla «varjupaik-vara» või «turvavara». Varjupaik-varad on seega finantsinstrumendid, mis säilitavad (või isegi kasvatavad) väärtust turu ebakindlatel aegadel. Klassikaliselt on sellisteks varadeks näiteks kuld ja valitsuste võlakirjad.