Pabertšekkide väljastamine võib muutuda vabatahtlikuks

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majanduse ja innovatsiooni asekantsler Sandra Särav rääkis ERR-ile, et tegelikult ei pea paljud tarbijad paberil ostukviitungit vajalikuks. «Näide on Rimi näol, kes ütles, et eelmisel aastal puhtalt tänu sellele, et nad lisasid iseteeninduskassadesse võimaluse ei soovi paberit, nad hoidsid kokku 17 tonni ostutšekke.»