Ekspordi kiirenev langus kasvatab muret majanduse saatuse pärast

Eesti jaoks nii oluline väliskaubandus on allakäigutrepil, mille lõppu veel ei paista, tõdes Luminori peaökonomist Lenno Uusküla. Praeguste trendide jätkudes on Eesti kaupade ekspordil, mis on mänginud olulist rolli Eesti majanduskasvus 30 aasta jooksul, Uusküla sõnul järjest marginaliseeruv roll. «Samas töötab selles valdkonnas väga suur osa Eesti elanikest ja nende tulevik on seetõttu muutunud palju haavatavamaks,» lausus ta.