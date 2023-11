«Kahjuhüvitis on kas üürilepingus kokkulepitud üür või üür, mis on samasuguses asukohas oleva samasuguse asja puhul tavaline. Ehk kui üürihinnad on turul tõusnud, saab üürileandja nõuda vabastamisega viivitatud aja eest kõrgemat üüri kui lepingus kirjas,» kirjutab Hindpere.