Loid Tallinna börs lõpetas päeva siiski plussis

Kõige suuremaks langejaks osutus First North turul kauplev Grab2Go , mille aktsia hind kukkus 51 tehingu ja 2600 euro suuruse käibega 10,29 protsenti, lõpetades päeva 0,305 eurol.

Nordecon teatas kolmapäeval, et müüb oma 52-protsendise enamusosaluse OÜ-s Nordecon Betoon (NOBE) vähemusosanikele OÜ Varavalvur ja Mait Rõõmusaar, kes saavad võrdsetes osades NOBE omanikeks.

Samuti teatas ettevõte, et Nordecon AS-i juhatuse esimees Gerd Müller on teavitanud nõukogu, et ei jätka ettevõtte juhina pärast kehtiva teenistuslepingu lõppemist 2024. aasta 7. jaanuaril.