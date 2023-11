Hiina majandus taandus oktoobris tagasi deflatsioonile, mille peamiseks põhjustajaks oli sealiha hinnalangus. See aga näitab, et Hiina rahapoliitika kujundajatel on olnud kinnisvarasektori kriisi ja pandeemiakontrolli lõpetamise keskel raskusi Hiina majanduse sisenõudluse turgutamisega, vahendab Financial Times.