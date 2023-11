Luminor: välisturistid vajavad uut lähenemist

«Tõesti koroona-aastad olid väga viletsad ja see tõi kaasa erakordsed olud. Eestisse välisturiste mõnda aega peaaegu, et ei tulnud. Siseturistid veidi kompenseerisid välisturistide vähesust, kuid kukkumine oli sellegipoolest kokku kolmekordne,» nentis Uusküla.

Uusküla sõnul jäi turistide arv eelmisel aastal 2017. aasta tasemele. «Eelmisest tipust on turism kaotanud umbes kümnendiku. Välisturistide arvu kahanemine jääb 20-30 protsendi juurde eelmisest tipust, mis jäi aastasse 2019 ehk juba nelja aasta tagusesse aega,» märkis ta ja lisas, et kui võrrelda töötleva tööstusega, millel läheb hetkel halvasti, siis on arengud paraku turismivaldkonnas isegi kurvemad.