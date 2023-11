GRAAFIK ⟩ Uue kodu ostmisel mängivad rolli madalad kulud

«Inimestele on eelkõige oluline, et nende igakuised kulud oleksid mõistlikud ja ettearvatavad ning korter vastaks nende vajadustele. Võrreldes varasemaga väärtustatakse rohkem kinnisvara asukohta. See tähendab, et kodu otsitakse aina enam konkreetsesse piirkonda,» rääkis Anastassia Lesment Kantar Emorist. «Ka panipaiga olemasolu on aina olulisem – see tuli välja nii ostuotsuse mõjutajana kui ka tegurina, millest praeguse kinnisvara puhul tuntakse kõige suuremat puudust,» lisas Lesment.