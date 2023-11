Swedbank: Eesti firmade kaubavahetus Venemaaga on vähenenud

Kõige enam on languse taga olnud mineraalsete kütuste, puittoodete ja kommunikatsiooniseadmete väljaveo vähenemine. Mineraalsete kütuste osakaal kolmanda kvartali ekspordi languses oli lausa 43 protsenti ning nende kolme kaubagrupi osakaal kokku ligi kolmveerand. Samas oleks Eesti päritolu kaupade eksport vähenenud ka ilma nende kaubagruppideta. Langus oleks olnud küll väiksem, kuid sel aastal siiski süvenev. Nii Eesti päritolu eksport kui ka eksport koos reekspordiga on jooksevhindades langenud 2021. aasta kevade tasemele.

Ekspordihinnad vähenevad juba alates selle aasta juunist. Ekspordihindade muutust arvestades ehk püsivhindades on kaupade ekspordimahu kukkumine olnud selle aasta kvartalites esialgsete arvestuste järgi küll 20 protsenti lähedal, kuid kolmandas kvartalis see langus süvenes.

Kaubavahetus Venemaaga

Kõige enam eksporditakse Lätti

Eesti tööstusettevõtete ekspordiootused lähikuudeks on jätkuvalt väga pessimistlikud ja nende hinnang eksporditellimuste kohta on muutunud veelgi halvemaks. Nõrka nõudlust peab äritegevust piiravaks 82 protsenti ettevõtetest – see osakaal selle aasta neljandas kvartalis suurenes ja see on tublisti kõrgem kui teistes Balti riikides, Soomes ja Rootsis. Samuti on tööstusettevõtete hinnangul üha enam halvenenud nende konkurentsivõime, eriti tugevasti aga Euroopa Liidu turul.