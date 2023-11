DelfinGroupi juhatusel on plaanis teha dividendi ettepanekuks kuni pool kasumit

Kolmandas kvartalis kasvas DelfinGroupi müügitulu eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 38%, ulatudes 13,3 miljoni euroni ja EBITDA kasvas samal ajal 4,8 miljoni euroni, mis on 32% rohkem kui 2022. aastal. Maksueelne kasum kasvas 12%, ulatudes 2,2 miljoni euroni. Ettevõtte krediidiportfell saavutas rekordiliselt kõrge taseme ja ulatus 84,6 miljoni euroni.

«DelfinGroup jätkab kiiret arengut, mis tagab igas kvartalis kõrged ja jätkusuutlikud kasvunumbrid. Jätkame näitajate tõstmist nii laenutegevuses kui ka kasutatud kaupade jaemüügis, kus praegu on märgatav nõudluse kasv seoses ringmajanduse põhimõtete juurutamisega ühiskonnas. Ettevõtte III kvartali kasum kasvas 12% - see tulemus peegeldab tõhusat ja läbimõeldud äristrateegiat, millele aitas kaasa äriprotsesside täiustamine ja uuenduste arendamine. Lisaks kinnitavad need tulemused ka DelfinGroupi võimet kohaneda muutuvate turutingimustega, tagades ettevõtte jätkusuutliku arengu ka tulevikus,» selgitas DelfinGroupi juhatuse esimees Didzis Ādmīdiņš.