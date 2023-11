«Võrreldes tiputasemest 2022. aasta teises kvartalis on Eesti eksport langenud selle aasta kolmandaks kvartaliks 21,6 protsenti ja Eesti päritolu kaupade eksport lausa 28,2 protsenti. Seda isegi jooksevhindades. Hinnatase on aga selle aja jooksul märgatavalt kasvanud. Kogustes on Eesti väliskaubandus veelgi rohkem kukkunud,» tõdes Uusküla.