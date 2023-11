Uuring: inimesed kardavad üha rohkem tööd kaotada

Uuringust selgub, et enda töökohal tunneb end kindlalt vaid 49 protsenti tööl käivatest inimestest, viiendik vastanutest tunneb oma positsiooni suhtes ebakindlust, iga seitsmes vastanu märkis, et on ebakindel ettevõtte tuleviku suhtes ning mures väljavaadete osas leida vajaduse korral uus töö. Inimesi, kes ei tunne kindlust enda praeguse töö osas, kuid ei muretse teise töökoha leidmise pärast, oli 13 protsenti vastanutest.