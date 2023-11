SEB tegi Eesti klientidele kättesaadavaks lisaks 11 investeerimisfondi

«Aastaga on investeerimisfondidesse raha paigutavate klientide arv kogu Baltikumis kasvanud enam kui 4% ehk hoolimata elukalliduse tõusust ja majanduslikust ebakindlusest, investeeritakse oma tuleviku kindlustamiseks siiski järjest rohkem,» sõnas SEB jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen.

«Täiendasime oma fondivalikut veel 11 fondiga, et pakkuda investoritele raha paigutamiseks mitmekülgsemaid võimalusi ning laiemat geograafilist haaret. Nüüd saavad era- ja ärikliendid valida enamate aktiivselt või passiivselt juhitud fondide, kõrge või madala riskiga ning kasvufondide või dividende maksvate fondide hulgast. Sealjuures on kolm fondi seadnud jätkusuutlikud investeeringud oma peamiseks eesmärgiks, et aidata leevendada kliimamuutusi,» selgitas Leppänen.