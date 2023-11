Kreml: Venemaa vaidlustab tema vara konfiskeerimise lääneriikides

«Meie riik vaidlustab selle loomulikult ja vaidlustab lõputult. See toob kaasa väga tõsised kohtu- ja õiguskulud neile, kes selliseid otsuseid teevad ja kasutavad,» kommenteeris Peskov ajakirjanikele USA esindajatekoja väliskomisjoni otsust toetada seaduseelnõu, mis annab riigi presidendile õiguse võõrvara konfiskeerimiseks.

«Loomulikult töötame ka vastumeetmete kallal. Tõenäoliselt ei ole need peegelmeetmed, kuid need on sellised, mis vastavad meie huvidele kõige paremini,» lisas Kremli esindaja.