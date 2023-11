Kolm küsimust, millele enne auto ostmist mõelda

Liisingut kasutatakse tavaliselt uute ja kallimas hinnaklassis autode ostmisel, kuna liisingu puhul pole erinevalt autolaenust piiranguid maksimaalse finantseeritava summa osas. Oluline on meeles pidada, et liisinguga kaasnevad teatud nõuded – näiteks on liisinguvõtja kohustatud tegema sõidukile kaskokindlustuse ning järgima kõiki auto garantiitingimusi. Autolaenuga sõiduki ostmisel saate selle omanikuna ise otsustada, kus autot hooldada ning kas soovite lisaks kohustuslikule liikluskindlustusele ka kaskokindlustust. Liisingu kasuks räägib see, et liisingu intressimäär on üldiselt soodsam kui autolaenu oma.

Liisingul ja laenul on erisus käibemaksu arvutamisel

Liising ja autolaen erinevad nii intressimäära kui ka käibemaksu arvestamise poolest. Tavaliselt on autolaenu puhul tegemist fikseeritud intressimääraga laenuga, mille puhul sissemakset ei nõuta, kuid laenu maksimaalne summa on piiratud. Liisingu puhul on esimene sissemakse vähemalt 10 protsenti auto väärtusest ning intressimäära suurus sõltub kliendi riskist ja ostetava auto vanusest. Üldjuhul on liisingu intressimäär ujuva baasintressiga, mistõttu intressikeskkonna muutudes võivad tasumisele kuuluvad maksed tõusta – olukord, mida oleme viimase aasta jooksul kogenud.