AS E-Piim Tootmine rajab Paidesse uue piimatööstuse, mis hakkab tootma juustu ja vadakupulbrit ning loob töökoha sajale inimesele. See on toiduainetööstuse viimaste aastate suurim investeering Eestis, mille maksumus ulatub saja miljoni euroni.

Foto: Kristo Kivisoo/ Järva Teataja