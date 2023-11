Tallinna lennujaamast taksoga lahkumine muutub mitu eurot kallimaks

Kui lennujaam on kehtestanud ametlikele taksopartneritele taristu kasutustasu, siis nüüd soovivad ettevõtted selle klientidele edasi kanda. Kuna aga Tallinnas on taksoveo nõuded reguleeritud linnavolikogu eriotsusega, siis on muudatuste elluviimiseks vaja saada kooskõlastus volikogult.