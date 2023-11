PayPal sihib Baltikumi idufirmade turgu

Asepresidendi sõnul kasvab piiriülene turg Baltikumis äärmiselt kiiresti. Ligikaudu 88 protsenti PayPali kaupmeestest müüvad Eestis oma tooteid ja teenuseid piiriüleselt. «Nad saavad kasu meie võrgustikust, kus on rohkem kui 400 miljonit aktiivset kontot, kes on valmis kasutama PayPali teenuseid,» tõi Dahan näitena Eesti ning miks PayPal on hakanud rohkem Baltikumi turgusid vaatama.

Teine põhjus, miks PayPal tahab kanda Baltikumis tugevamalt kinnitada, on seotud idufirmade ökosüsteemiga. «Eestis on üks maailma edukamaid idufirmade ökosüsteeme –rohkem kui 1300 idufirmat, paljud neist tegelevad e-kaubandusega, paljud neist tulevad Fintech sektorist,» ütles Dahan ja lisas, et see on valdkond, millele ta on keskendunud, sealjuures on ta põnevil, et muuta sellised ettevõtted veel rohkem rahvusvahelisemaks.