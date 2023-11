Kliimaminister Kristen Michal ütles eile ETV saates «Esimene stuudio», et riigikontrolli andmed on vananenud. Michali juttu kinnitas täna riigikogu infotunnis ka peaminister Kaja Kallas. «See Riigikontrolli ülevaade: on erakordselt tänuväärne, et neid ülevaateid tehakse, aga pisut, võib-olla pool aastat aegunud. Tõesti, see ei ole enam kaasaegne info, et uusi võimsusi ei tule,» ütles Kallas.