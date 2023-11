Lapsevanem küsib ⟩ Mida teha, kui reedel toimuva streigi tõttu ei saa last lasteaeda viia?

Kuuendaks võimaluseks oleks taotleda tööandjalt keskmise töötasuga tasustatud vaba aja andmist. Nimelt on töötajal õigus mõistlikus ulatuses keskmise töötasuga tasustatud vabale ajale, kui tegemist on lühiajalise takistusega, mis võimaldab töötajal peagi töö tegemist jätkata ning töölt eemalviibimist ei ole tööaja korraldusest tulenevalt võimalik teistmoodi korraldada. Näiteks on sellisteks juhtumiteks olukorrad, kus ühistranspordis toimuva streigi tõttu ei õnnestu töötajal õigeks ajaks tööle jõuda või töötaja laps on ootamatult haigestunud.

Veel ühe võimalusena oleks kasutada oma õigust lapsepuhkusele. Näiteks võib töötaja taotleda reedeseks tööpäevaks lapsepuhkust. Kui tasustatud lapsepuhkuse päevad on kasutatud, on võimalik taotleda tasustamata lapsepuhkust. Mõlemal juhul tuleb töötajal lapsepuhkuse kasutamisest ette teatada vähemalt 14 kalendripäeva, kuid kui tööandja on nõus lapsepuhkuse taotlemisega lühema etteteatamistähtajaga kui 14 kalendripäeva, on lapsepuhkuse kasutamine võimalik. Samuti võib kasutada põhipuhkust, pidades silmas põhipuhkuse kasutamise reegleid või tasustamata puhkust. Tasustamata puhkuse puhul etteteatamistähtaeg puudub ja vajalik on üksnes kokkuleppe saavutamine. Tasustamata puhkus võib kesta ka üks päev.