Kallas: roheenergia toob elektrihinnad alla

«Kui me võtame põlevkivist toodetud elektri tootmishinna, see on 154,08 eurot megavatt-tunni kohta, meretuulepargi toodetud elektri tootmishind 68–132 eurot megavatt-tunni kohta, maismaatuulepargi toodetud elektri tootmishind 23–71 eurot megavatt-tunni kohta. Väga selgelt on see odavam,» selgitas peaminister.

Kallas ütles ühtlasi, et tema toetab ka tuumaenergeetikat. «Mina igal juhul toetan seda, et meil oleks palju erinevaid energiaallikaid, mida me kasutame, mis on teineteisele alternatiivid. Ja ma väga toetan ka ühendusi naabritega, need ühendused on vajalikud. Oleme korduvalt näinud, et need ühendused on toonud meile odava elektri, ja toovad seda ka edaspidi,» märkis ta.