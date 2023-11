Krüptoinvestor: leidsin LHV asutaja puutumata konto, kus seisab üle 400 miljoni eest krüptot

USA krüptobörsi Coinbase direktor Conor Grogan kirjutab suhtlusvõrgustikus X, et avastas konto, mille omanik on LHV kaasasutaja Rain Lõhmus. Lõhmus rääkis hiljuti Vikerraadios, et ta ei pääse kontole ligi, sest on paroolid unustanud.